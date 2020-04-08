В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T08:51:22+03:00

В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ. Фото: Василий Вахрин

У мужчины было тяжелое сопутствующее заболевание

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае зафиксирован еще один летальный случай. Утром в среду, 8 апреля, скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус.

Известно, что у 69-летнего пермяка было тяжелое сопутствующее заболевание – сахарный диабет, а также ишемическая болезнь сердца. В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ.

Таким образом, в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Первые две смерти произошли 31 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 7 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 7 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU