2020-04-08T08:51:22+03:00
Общество

В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом

У мужчины было тяжелое сопутствующее заболевание
Лилия Абибулаева
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В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ.В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае зафиксирован еще один летальный случай. Утром в среду, 8 апреля, скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус.

Известно, что у 69-летнего пермяка было тяжелое сопутствующее заболевание – сахарный диабет, а также ишемическая болезнь сердца. В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ.

Таким образом, в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Первые две смерти произошли 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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