В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом
В Пермском крае зафиксирован еще один летальный случай. Утром в среду, 8 апреля, скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус.
Известно, что у 69-летнего пермяка было тяжелое сопутствующее заболевание – сахарный диабет, а также ишемическая болезнь сердца. В течение нескольких дней он был подключен к аппарату ИВЛ.
Таким образом, в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Первые две смерти произошли 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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