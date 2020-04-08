В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой

8 Апр 2020 2020-04-08T08:32:26+03:00

Также на своей странице он выставлял видео порнографического содержания. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчину обвиняют в распространении сведений частной жизни своей знакомой. Он публиковал в сети откровенный фотографии девушки.

Следователи выяснили, что житель Добрянки против воли девушки тайно фотографировал ее, а потом публиковал в социальных сетях. Также на своей странице он выставлял видео порнографического содержания.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU