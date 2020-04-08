В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой
В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчину обвиняют в распространении сведений частной жизни своей знакомой. Он публиковал в сети откровенный фотографии девушки.
Следователи выяснили, что житель Добрянки против воли девушки тайно фотографировал ее, а потом публиковал в социальных сетях. Также на своей странице он выставлял видео порнографического содержания.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU