На трассе в Прикамье произошло ДТП с мотоциклом
В Пермском крае произошла авария с участием мотоцикла. В результате которой пострадал водитель транспортного средства. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по трассе Карага-Нердва-Ст.Пашня двигался мотоцикл «Венто».
По предварительной информации, 35-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся. Водитель получил сотрясение мозга, вывих плеча, перелом носа.
Ему назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что у пострадавшего не было прав на управление мотоциклом. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении
ИСТОЧНИК KP.RU