На трассе в Прикамье произошло ДТП с мотоциклом

8 Апр 2020 2020-04-08T07:51:59+03:00

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В Пермском крае произошла авария с участием мотоцикла. В результате которой пострадал водитель транспортного средства. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что по трассе Карага-Нердва-Ст.Пашня двигался мотоцикл «Венто».

По предварительной информации, 35-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся. Водитель получил сотрясение мозга, вывих плеча, перелом носа.

Ему назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что у пострадавшего не было прав на управление мотоциклом. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU