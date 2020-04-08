В Прикамье закрыли кафе, работающие в период самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T07:28:49+03:00

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В Перми и Пермском крае приостановили деятельность кафе, продолжающих работать, несмотря на запрет. В период полной самоизоляции кафе и пекарни не могут принимать посетителей, однако «Домашняя пекарня» в микрорайоне Парковый в Перми и кафе «Дежавю» в Краснокамски нарушили запрет.

В ходе очередного рейда сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения и составили в протоколы об административном правонарушении. Согласно решению суда, деятельность заведений была приостановлена. Судебные приставы опечатали двери.

ИСТОЧНИК KP.RU