В Прикамье закрыли кафе, работающие в период самоизоляции
Пекарня и кафе продолжали принимать посетителей
Судебные приставы опечатали двери.Фото: Василий Вахрин
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В Перми и Пермском крае приостановили деятельность кафе, продолжающих работать, несмотря на запрет. В период полной самоизоляции кафе и пекарни не могут принимать посетителей, однако «Домашняя пекарня» в микрорайоне Парковый в Перми и кафе «Дежавю» в Краснокамски нарушили запрет.
В ходе очередного рейда сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения и составили в протоколы об административном правонарушении. Согласно решению суда, деятельность заведений была приостановлена. Судебные приставы опечатали двери.
ИСТОЧНИК KP.RU