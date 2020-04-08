Жителя Прикамья осудят за убийство 25-летней давности

8 Апр 2020 2020-04-08T06:55:08+03:00

Пострадавшая сопротивлялась, за это насильник решил отомстить и начал избивать девушку, а потом задушил. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Преступление он совершил 25 лет назад.

Следователи установили, что в 1994 году мужчина познакомился с девушкой на остановке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал тогда еще не совершеннолетнюю девушку. Пострадавшая сопротивлялась, за это насильник решил отомстить и начал избивать девушку, а потом задушил.

После этого мужчина скрылся. Его вину удалось установить только спустя 25 лет. Он уже отбывал наказание за тяжкое преступление, когда стало известно, что он причастен к еще одному убийству.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU