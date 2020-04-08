Жителя Прикамья осудят за убийство 25-летней давности
В Пермском крае перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Преступление он совершил 25 лет назад.
Следователи установили, что в 1994 году мужчина познакомился с девушкой на остановке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал тогда еще не совершеннолетнюю девушку. Пострадавшая сопротивлялась, за это насильник решил отомстить и начал избивать девушку, а потом задушил.
После этого мужчина скрылся. Его вину удалось установить только спустя 25 лет. Он уже отбывал наказание за тяжкое преступление, когда стало известно, что он причастен к еще одному убийству.
В пресс-службе следственного комитета сообщили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU