Жителя Прикамья осудят за надругательство над малолетней падчерицей

8 Апр 2020 2020-04-08T06:19:03+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина надругался над малолетней падчерицей. Возраст девочки он знал.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей. В результате была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU