Жителя Прикамья осудят за надругательство над малолетней падчерицей
В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.
По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина надругался над малолетней падчерицей. Возраст девочки он знал.
Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей. В результате была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU