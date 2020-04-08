2020-04-08T06:19:03+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудят за надругательство над малолетней падчерицей

Мужчина знал о возрасте девочки
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелейСледователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелейФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина надругался над малолетней падчерицей. Возраст девочки он знал.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей. В результате была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае в период самоизоляции семьи с дошкольниками получат продуктовые наборы
В Пермском крае уменьшилось количество человек на домашней самоизоляции
В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом
В Пермском крае семьи с детьми от 1.5 до 3 лет получат единовременную материальную помощь
В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой
На трассе в Прикамье произошло ДТП с мотоциклом
В Прикамье закрыли кафе, работающие в период самоизоляции
Жителя Прикамья осудят за убийство 25-летней давности
Жителя Прикамья осудят за надругательство над малолетней падчерицей
Олег Чиркунов «застрял в Лондоне»
Военкомат ответит на вопросы пермских призывников и их родителей
Политологи: Если Америке – Луну, то России - Антарктиду
Коронавирус в Перми: 7 апреля выписали еще одного пациента
В Прикамье донорам крови будут выдавать пропуска на перемещение в условиях режима самоизоляции
Михаил Мишустин отметил, что закрывать границы регионов незаконно
Из-за коронавируса коммунальные услуги не будут отключать за долги
В Перми компания А.В.Т.-Спорт начала производство защитных масок
Россию на мировом чемпионате WorldSkills в 2021 году представит 19-летняя пермячка
Глава региона поручил министру здравоохранения обеспечить пациентам инфекционной больницы нормальные условия
Молекулярный биолог, биохакер рассказал, почему стали заражаться молодые
Из-за режима самоизоляции в Пермском крае дефицит донорской крови
У главврача пермского онкоцентра и его супруги подтвердили коронавирус
В Прикамье директор УК присвоил деньги организации
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Работы пермских школьников будут выставлены в Третьяковской галерее