2020-04-07T20:43:52+03:00
Общество

Военкомат ответит на вопросы пермских призывников и их родителей

Будет работать ежедневная горячая линия
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Военкомат Пермского края организует ежедневную горячую линию по вопросам призыва на военную службу в Вооруженные Силы России. С 7 апреля и до конца военного призыва ежедневно с 14 до 17 часов кроме выходных дней призывники и их родители смогут задать свои вопросы. Им ответят:

Военный комиссар Пермского края Анатолий Иванович Мочалкин по телефону 8 (342) 212-70-37.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Сергей Константинович Мазунин - 8 (342) 213-84-94.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы Ольга Борисовна Николенко - 8 (342) 231-73-53.

Начальник отделения по работе с гражданами Иван Федорович Горбенко - 8 (342) 244-60-88.

Начальник юридического отдела Павел Викторович Градов 8 (342) 217-55-02

Помощник военного комиссара по военно-патриотической работе Владимир Сергеевич Нохрин 8 (342) 217-56-39

ИСТОЧНИК KP.RU

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