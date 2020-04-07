Коронавирус в Перми: 7 апреля выписали еще одного пациента
- Из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса, - сообщили в администрации Пермского края. - Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.
Всего в Прикамье с начала эпидемии выздоровело 6 человек. Сейчас в больницах находятся 43 человека: 24 человек с коронавирусом, а также 19 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.
Напомним, 7 апреля стало известно об 11 новых случаях. Среди вновь выявленных больных коронавирусом в Пермском крае - главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из отпуска, проведенного на Сейшельских островах. Остальные 9 человек заразились уже в Перми от носителей вируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU