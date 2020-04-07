В Прикамье донорам крови будут выдавать пропуска на перемещение в условиях режима самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T16:03:08+03:00

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Краевой оперативный штаб снял ограничения на перемещение доноров в условиях введенного в Пермском крае режима полной самоизоляции. В краевой станции переливания крови отмечают, что поток доноров после введения такого режима снизился в три раза.

- Нехватка крови особенно ощущается в Перми и Кунгуре, - сообщают медики. – В необходимом количестве есть пока только кровь четвертой положительной группы.

Об этой проблеме главе Прикамья Дмитрию Махонину еще раз рассказали во время его посещения Пермской городской станции скорой помощи и краевой станции переливания крови.

В свою очередь, Дмитрий Махонин сообщил, что на заседании краевого оперативного штаба было принято решение оформлять для доноров пропуска на перемещение.

Заполнить пропуск на проезд до станции переливания крови можно в удаленном режиме - онлайн на сайте Пермской краевой станции переливания крови.

- При возвращении к нормальному режиму будут проводиться отложенные плановые операции, для этого потребуются кровь и ее компоненты, пополнять их запасы нужно уже сейчас, - объяснил Дмитрий Махонин смысл принятого оперштабом решения.

Также он поставил задачу – увеличить количество бригад «скорой помощи» на случай повышения количества вызовов числа вызовов из-за коронавируса.

- Мы приобрели дополнительно 30 машин, в этом году планируем обновить 15-18 процентов парка машин скорой помощи, - проинформировал глава региона. – Все бригады должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты, мы будем своевременно пополнять их запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU