Михаил Мишустин отметил, что закрывать границы регионов незаконно
По информации kp.ru Михаил Мишустин призвал глав регионов не закрывать границы, так как это незаконно. Губернаторы, по словам премьера, не должны путать региональные полномочия с федеральными.
- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал премьер на совещании со своими заместителями в понедельник, которое прошло в режиме видеоконференции.
Также премьер отметил, что в ближайшее время возобновится авиасообщение и россиян, оставшихся за рубежом, будут возвращать на родину.
Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что деньги за пропавшие из-за коронавируса билеты можно будет вернуть. Для этого в течение 6 месяцев со снятия карантина нужно будет написать заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU