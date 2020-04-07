Михаил Мишустин отметил, что закрывать границы регионов незаконно

7 Апр 2020 2020-04-07T15:29:31+03:00

Также премьер отметил, что в ближайшее время возобновится авиасообщение и россиян, оставшихся за рубежом, будут возвращать на родину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По информации kp.ru Михаил Мишустин призвал глав регионов не закрывать границы, так как это незаконно. Губернаторы, по словам премьера, не должны путать региональные полномочия с федеральными.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал премьер на совещании со своими заместителями в понедельник, которое прошло в режиме видеоконференции.

Также премьер отметил, что в ближайшее время возобновится авиасообщение и россиян, оставшихся за рубежом, будут возвращать на родину.

Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что деньги за пропавшие из-за коронавируса билеты можно будет вернуть. Для этого в течение 6 месяцев со снятия карантина нужно будет написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU