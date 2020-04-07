Из-за коронавируса коммунальные услуги не будут отключать за долги

7 Апр 2020 2020-04-07T14:57:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии многие россияне потеряли работу, у многих снизился заработок. Журналисты kp.ru опубликовали меры поддержки россиян, о которых рассказал Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу.

Премьер отметил, что россиянам не будет отключать коммунальные услуги за долги до 2021 года. Также не будут начисляться пени за просрочку. Не придется проводить и проверку счетчиков. Мораторий продлится до 1 января 2021 года.

Также автоматически продлятся на полгода субсидии за жилье для малообеспеченных семей. Для тех, кто не успел завершить оформление и переоформление полисов обязательного медицинского страхования, будут продлены сроки их действия.

- Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например, диспансеризации и плановых осмотров, из-за рисков контактов с заболевшими, - пояснил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU