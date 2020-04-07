В Перми компания А.В.Т.-Спорт начала производство защитных масок

7 Апр 2020 2020-04-07T15:01:49+03:00

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Как выживать бизнесу в условиях распространения коронавируса? Этот вопрос часто задается в соцсетях. Ответ прост: действовать. Производственно-торговая компания А.В.Т.-Спорт и пермская обувная фабрика TREK, которая занимается изготовлением туристической и casual обуви из натуральной кожи, временно переориентировались на производство средств индивидуальной защиты.

- Мы приняли непростое решение: на время распространения пандемии переориентировать производство с выпуска лыжных ботинок, обуви и другой продукции на производство защитных масок, - говорит учредитель компании Алексей Тарасенко. - На сегодняшний день выпуск масок составляет от 40 тысяч штук в день. Сегодня не самые лучшие времена для всех, но не нужно ждать, нужно действовать. Компания А.В.Т.-Спорт готова прийти на помощь всем предприятиям города Пермь и всей стране в обеспечении граждан защитными и медицинскими масками.

Сейчас компания уже снабжает защитными масками медицинские учреждения Перми и Пермского Края. Могут приобрести защитные маски и другие предприятия и ИП региона. Правда, пока из-за большого спроса отгрузка масок ограничена партией от 1000 штук.

ВАЖНО:

В связи с высокой востребованностью на маски, объявлен дополнительный набор швей (обучение на месте). Оплата сдельная, подробности по телефону: +79223185598 (Оксана Владимировна). Так же заключаем договора с швейными предприятиями на пошив масок по давальческой схеме. Телефон для предприятий и ИП: +79226466825 (Антон Юрьевич).

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ИСТОЧНИК KP.RU