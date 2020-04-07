Глава региона поручил министру здравоохранения обеспечить пациентам инфекционной больницы нормальные условия
Во вторник, 7 апреля, стало известно, среди заразившихся коронавирусом есть два врача инфекционной больницы. Больные и все, с кем они контактировали, госпитализированы. Дмитрий Махонин поручил Оксане Мелеховой министру здравоохранения Пермского края разобраться в сложившейся ситуации, и дать оценку действия главврача.
Также глава региона отметил, что пациенты больницы массово жалуются на антисанитарию в больнице и плохие условия.
- Мы обязаны обеспечить безопасность, нормальное питание и другие условия для пребывания людей в стационарах, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Все необходимое для этого у нас есть.
ИСТОЧНИК KP.RU