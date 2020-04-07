Глава региона поручил министру здравоохранения обеспечить пациентам инфекционной больницы нормальные условия

7 Апр 2020 2020-04-07T14:08:32+03:00

Глава региона отметил, что пациенты больницы массово жалуются на антисанитарию в больнице и плохие условия. Фото: Правительство Прикамья

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Во вторник, 7 апреля, стало известно, среди заразившихся коронавирусом есть два врача инфекционной больницы. Больные и все, с кем они контактировали, госпитализированы. Дмитрий Махонин поручил Оксане Мелеховой министру здравоохранения Пермского края разобраться в сложившейся ситуации, и дать оценку действия главврача.

Также глава региона отметил, что пациенты больницы массово жалуются на антисанитарию в больнице и плохие условия.

- Мы обязаны обеспечить безопасность, нормальное питание и другие условия для пребывания людей в стационарах, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Все необходимое для этого у нас есть.

ИСТОЧНИК KP.RU