Молекулярный биолог, биохакер рассказал, почему стали заражаться молодые
Весь мир сидит на карантине, но споры по поводу коронавируса не утихают. Журналисты kp.ru задали все важные вопросы Станиславу Полозову, молекулярному биологу, биохакеру.
Ученый рассказал, что вирус взаимодействует с ферментом давления человека, то есть пытается «притворяться» гормоном, который участвует в регуляции давления. Из-за этого в особой зоне риска люди, страдающие гипертонией, лишним весом, диабетики. Кроме того, вирус очень быстро мутирует, что осложняет производство вакцины.
Станислав Полозов отметил, что, возможно, в том, что стало больше заразившихся среди молодежи от 18 до 40 лет, виноват отказ от прививок в свое время.
Также специалист отметил, что собаки могут учуять вирус.
- Мы все знаем, что собака обладает невероятным нюхом. Когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствует, - говорит Станислав Полозов. - Есть многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений. Голландские ученые в 2012 году натаскали бигля на бактерию-виновник тяжелых диарей – из 50 проб он безошибочно определил 100 процентов. Причем собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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