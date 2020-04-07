Молекулярный биолог, биохакер рассказал, почему стали заражаться молодые

7 Апр 2020 2020-04-07T13:58:58+03:00

Станислав Полозов отметил, что, возможно, в том, что стало больше заразившихся среди молодежи от 18 до 40 лет, виноват отказ от прививок в свое время. Фото: архив "КП"

Станислав Полозов сообщил журналистам kp.ru, в чем особенность вируса и почему собаки могут его учуять

Изменить размер текста: A A

Весь мир сидит на карантине, но споры по поводу коронавируса не утихают. Журналисты kp.ru задали все важные вопросы Станиславу Полозову, молекулярному биологу, биохакеру.

Ученый рассказал, что вирус взаимодействует с ферментом давления человека, то есть пытается «притворяться» гормоном, который участвует в регуляции давления. Из-за этого в особой зоне риска люди, страдающие гипертонией, лишним весом, диабетики. Кроме того, вирус очень быстро мутирует, что осложняет производство вакцины.

Станислав Полозов отметил, что, возможно, в том, что стало больше заразившихся среди молодежи от 18 до 40 лет, виноват отказ от прививок в свое время.

Также специалист отметил, что собаки могут учуять вирус.

- Мы все знаем, что собака обладает невероятным нюхом. Когда в организме начинаются какие-то патологические изменения, она это очень хорошо чувствует, - говорит Станислав Полозов. - Есть многочисленные исследования, в которых собаки показывали потрясающий результат по выявлению онкологии, метаболических изменений. Голландские ученые в 2012 году натаскали бигля на бактерию-виновник тяжелых диарей – из 50 проб он безошибочно определил 100 процентов. Причем собаки чувствуют специфические запахи не только в выделениях человека, но и в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU