2020-04-07T12:45:48+03:00
Общество

У главврача пермского онкоцентра и его супруги подтвердили коронавирус

Они относятся к вновь выявленным случаям
Лилия Абибулаева
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Первый тест был отрицательнымПервый тест был отрицательнымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Максим Мезенцев и его супруга в марте вернулись из заграничного отпуска. Через некоторое время обоим стало плохо. В краевом минздраве сообщили, что диагноз коронавирус не подтвердился.

Сегодня стало известно, что с тестами супругов произошла путаница и у оба больны коронавирусом И врач, и его супруга изолированы. Максим Мезенцев находится в отдельном боксе.

Врачи выявили всех, с кем контактировали супруги. Вирус не был обнаружен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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