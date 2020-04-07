У главврача пермского онкоцентра и его супруги подтвердили коронавирус
Они относятся к вновь выявленным случаям
Первый тест был отрицательнымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Максим Мезенцев и его супруга в марте вернулись из заграничного отпуска. Через некоторое время обоим стало плохо. В краевом минздраве сообщили, что диагноз коронавирус не подтвердился.
Сегодня стало известно, что с тестами супругов произошла путаница и у оба больны коронавирусом И врач, и его супруга изолированы. Максим Мезенцев находится в отдельном боксе.
Врачи выявили всех, с кем контактировали супруги. Вирус не был обнаружен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU