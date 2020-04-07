2020-04-07T12:10:10+03:00
Общество

В Прикамье директор УК присвоил деньги организации

Он украл 136 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
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В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудят бывшего директора управляющей компании за растрату и присвоение денежных средств компании. Сотрудники полиции выяснили, что он не перечислял деньги жильцов поставщику тепловой энергии. Вместо этого он переводил средства иным подрядчикам.

Также он похищал деньги со счетов УК, директором которой являлся. Мужчина брал деньги из кассы и присваивал себе.

В общем мужчина нанес ущерб в размере свыше 136 миллионов рублей, а также в результате его действий нарушены права и законные интересы большого числа граждан.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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