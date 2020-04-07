13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»

7 Апр 2020 2020-04-07T11:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе на телеканале «Россия» состоится долгожданная премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной.

Съемки фильма проходили в Пермском крае в сентябре 2019 года. Книга вышла три года назад и стала бестселлером. Это история молодой женщины, которая в 30-е годы прошлого века попала под раскулачивание и была сослана в Сибирь.

Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссер-постановщик Егор Анашкин.

Премьера состоится 13 апреля в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU