Работы пермских школьников будут выставлены в Третьяковской галерее

7 Апр 2020 2020-04-07T11:25:20+03:00

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У пермских школьников появилась возможность учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке. Это произошло благодаря новой конкурсно-образовательной программы, которую запустили МТС и Государственная Третьяковская галерея в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Школьники от 11 до 18 лет могут придумать идею картины или инсталляции для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Работы, отобранные командой кураторов проекта из Третьяковской галереи, лягут в основу мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке этой осенью в рамках Ночи Искусств.

- МТС и Третьяковская галерея уже четвертый год реализуют совместные проекты в социокультурной сфере. Наше партнерство основано на общей цели – дать равные возможности для образования и творческого развития детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Поэтому ежегодно мы расширяем пул бесплатных творческих активностей в рамках проекта «Поколение М», предлагая школьникам все новые направления и форматы в онлайне, - отметил президент МТС Алексей Корня.

- За время партнерства с МТС в рамках «Поколения М» мы получили тысячи творческих работ от детей со всей страны, открыли десятки талантливых ребят, в том числе из небольших населенных пунктов, и представили две специальных экспозиции победителей проекта в Третьяковской галерее, - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - В этом году мы предлагаем детям новый формат. В финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU