2020-04-06T14:50:26+03:00
Общество

В Перми школьникам выдадут сухие пайки еще на две недели

Выдача начнется с 13 апреля
Лилия Абибулаева
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Сухпаек пермского школьника на две неделиСухпаек пермского школьника на две неделиФото: Анна МАЛЫШЕВА
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Пермским школьникам выдадут сухие пайки еще на две недели. Наборы продуктов выдаются детям из многодетных, малоимущих, находящихся в опасном социальном положении семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В каждой школе график выдачи сухих пайков будет проходить по определенному графику, о котором сообщат родителям сотрудники образовательного учреждения. С 30 марта в школах Перми было выдано 27958 сухих пайков семьям школьников, которые получают в учебном заведении питание бесплатно.

Выдача наборов на следующий период начнется с 13 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что входит в состав сухпайка, который выдают школьникам во время эпидемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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