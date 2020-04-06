Самоизоляция в Прикамье: до конца апреля в крае ограничат движение электричек
На время самоизоляции в Пермском крае временно приостанавливают движение пригородных электричек. Ограничения вводятся с 6 по 30 апреля. Изменения коснутся следующих поездов. С расписанием можно ознакомиться на сайте АО "Пермская пригородная компания"
1) На Горнозаводском направлении (Пермь – Левшино – Чусовская – Теплая Гора):
№ 6254 сообщением Пермь-1 – Чусовская
№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора по пятницам и воскресеньям
№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия с понедельника по четверг и
в субботу
№ 6253 сообщением Чусовская – Пермь-1
№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская
№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская со вторника по пятницу и в воскресенье
№ 7114 сообщением Пермь-1 – Левшино
№ 7113 сообщением Левшино – Пермь-1
№ 7120 сообщением Пермь-1 – Левшино
№ 7118 сообщением Пермь-1 – Левшино;
№ 7119 сообщением Левшино – Пермь-1
№ 6220 сообщением Пермь-1 – Комарихинская
№ 6223 сообщением Комарихинская – Пермь-1
2) На Восточном направлении (Пермь – Кунгур – Кордон):
№ 7164 сообщением Пермь-2 – Кишерть ежедневно
№ 7167 сообщением Кишерть – Пермь-2 ежедневно
№ 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 с понедельника по пятницу
№ 7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур
№ 7193 сообщением Кунгур – Пермь-2
3) На Западном направлении (Пермь – Оверята – Верещагино):
№ 7143 сообщением Пермь-2 – Верещагино
№ 7146 сообщением Верещагино – Пермь-2
№ 7101 сообщением Пермь-2 – Оверята
№ 7103 сообщением Пермь-2 – Оверята
ИСТОЧНИК KP.RU