Самоизоляция в Прикамье: до конца апреля в крае ограничат движение электричек

6 Апр 2020 2020-04-06T14:18:01+03:00

С расписанием можно ознакомиться на сайте АО "Пермская пригородная компания Фото: Василий Вахрин

Часть из них будет ходить только по выходным

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На время самоизоляции в Пермском крае временно приостанавливают движение пригородных электричек. Ограничения вводятся с 6 по 30 апреля. Изменения коснутся следующих поездов. С расписанием можно ознакомиться на сайте АО "Пермская пригородная компания"

1) На Горнозаводском направлении (Пермь – Левшино – Чусовская – Теплая Гора):

№ 6254 сообщением Пермь-1 – Чусовская

№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора по пятницам и воскресеньям

№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия с понедельника по четверг и

в субботу

№ 6253 сообщением Чусовская – Пермь-1

№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская

№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская со вторника по пятницу и в воскресенье

№ 7114 сообщением Пермь-1 – Левшино

№ 7113 сообщением Левшино – Пермь-1

№ 7120 сообщением Пермь-1 – Левшино

№ 7118 сообщением Пермь-1 – Левшино;

№ 7119 сообщением Левшино – Пермь-1

№ 6220 сообщением Пермь-1 – Комарихинская

№ 6223 сообщением Комарихинская – Пермь-1

2) На Восточном направлении (Пермь – Кунгур – Кордон):

№ 7164 сообщением Пермь-2 – Кишерть ежедневно

№ 7167 сообщением Кишерть – Пермь-2 ежедневно

№ 7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 с понедельника по пятницу

№ 7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур

№ 7193 сообщением Кунгур – Пермь-2

3) На Западном направлении (Пермь – Оверята – Верещагино):

№ 7143 сообщением Пермь-2 – Верещагино

№ 7146 сообщением Верещагино – Пермь-2

№ 7101 сообщением Пермь-2 – Оверята

№ 7103 сообщением Пермь-2 – Оверята

ИСТОЧНИК KP.RU