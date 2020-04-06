В Прикамье все врачи, которые находятся в контакте с больными коронавирусом, будут застрахованы

6 Апр 2020 2020-04-06T13:33:46+03:00

Надбавки к окладам из краевого бюджета получит средний и младший медицинский персонал скорой помощи. Фото: Правительство Прикамья

Изменить размер текста: A A

Глава Пермского края принял решение застраховать всех враче, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

По решению Дмитрия Махонина, единоразовая выплата при заражении коронавирусом составит 50 должностных окладов. Страхование жизни – единоразовая выплата в размере 100 должностных окладов.

Надбавки к окладам из краевого бюджета получит средний и младший медицинский персонал скорой помощи, пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров. Также установлены надбавки водителям автомобилей "скорой помощи" и вспомогательному персоналу пунктов оказания первой помощи.

Сумма надбавки рассчитывается, исходя из дохода работающего жителя Прикамья по итогам 9 месяцев 2019 года. Он составляет 31 811 рублей. Предполагается, что на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU