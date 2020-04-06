2020-04-06T13:33:46+03:00
Общество

В Прикамье все врачи, которые находятся в контакте с больными коронавирусом, будут застрахованы

Такое решение принял Дмитрий Махонин
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments2
Надбавки к окладам из краевого бюджета получит средний и младший медицинский персонал скорой помощи. Фото: Правительство ПрикамьяНадбавки к окладам из краевого бюджета получит средний и младший медицинский персонал скорой помощи. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Глава Пермского края принял решение застраховать всех враче, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

По решению Дмитрия Махонина, единоразовая выплата при заражении коронавирусом составит 50 должностных окладов. Страхование жизни – единоразовая выплата в размере 100 должностных окладов.

Надбавки к окладам из краевого бюджета получит средний и младший медицинский персонал скорой помощи, пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров. Также установлены надбавки водителям автомобилей "скорой помощи" и вспомогательному персоналу пунктов оказания первой помощи.

Сумма надбавки рассчитывается, исходя из дохода работающего жителя Прикамья по итогам 9 месяцев 2019 года. Он составляет 31 811 рублей. Предполагается, что на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Перми: что будет с путевками в детские лагеря
Режим самоизоляции в Перми: Почему не рекомендуют посещать гипермаркеты
В Перми выписали еще двух человек, вылечившихся от коронавируса
«Меня очень сильно разозлили». Пермячка рассказала, зачем била окна в здании краевой прокуратуры
В Перми школьникам выдадут сухие пайки еще на две недели
Самоизоляция в Прикамье: до конца апреля в крае ограничат движение электричек
Пермякам разрешили ездить на дачи
В Прикамье все врачи, которые находятся в контакте с больными коронавирусом, будут застрахованы
В Перми продолжается ремонт Комсомольского проспекта
В Перми два человека отравились угарным газом
Крупная пермская сеть соцмедиа-сообществ поддержит малый бизнес в период эпидемии коронавируса
25-летнюю пермячку осудят за смертельное ДТП
В Березниках выявили первый случай заражения коронавирусом
За выходные на «горячую линию» пермской администрации поступило 200 звонков от жителей
Группа компаний ПЗСП вернулась к работе на объектах
В Пермском крае за нарушения режима самоизоляции закрыли 25 объектов
Самоизоляция из-за коронавируса: Пермь занимает 6 место по индексу самоизоляции среди регионов
Режим самоизоляции в Перми: специалисты МФЦ приедут к пермякам на дом
У 14 жителей Прикамья предварительно подтвержден коронавирус
Власти Прикамья готовятся к большему выявлению заболевших коронавирусом
Пермский край участвует во Всероссийском проекте «Памяти героев»
В Перми на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 4695 человек
Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»
Пермяк упал с пятого этажа и выжил