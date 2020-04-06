В Перми продолжается ремонт Комсомольского проспекта

6 Апр 2020 2020-04-06T13:04:02+03:00

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В Пермь пришла весна, а значит, ремонт Комсомольского проспекта можно продолжить. Сразу на нескольких участках улицы, чтобы сократить время ремонта, началась реконструкция.

Подрядчик приступил к обустройству тротуаров. Сейчас три бригады рабочих трудятся сразу на двух участках, чтобы ускорить сроки ремонта – от улицы Пермской до улицы Ленина и от улицы Екатерининской до улицы Пермской. Сейчас работы ведутся по четной стороне улицы.

После обустройства тротуаров рабочие приступят к устройству наружного освещения.

В администрации Перми отметили, что все работы по обустройству ведутся по графику. Их планируется закончить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU