2020-04-06T12:39:21+03:00
Происшествия

В Перми два человека отравились угарным газом

Пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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На место происшествия выехала бригада «скорой помощи».На место происшествия выехала бригада «скорой помощи».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Кировском районе Перми днем в воскресенье, 5 апреля, произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что два человека отравились угарным газом из-за того, что в дымоходе не было тяги.

На место происшествия выехала бригада «скорой помощи». Пострадавших мужчину и женщину осмотрели и отправили в больницу им. Тверье. У обоих было удовлетворительное состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках выявили первый случай заражения коронавирусом. На данный момент уточняется, с кем общалась женщина

ИСТОЧНИК KP.RU

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