В Перми два человека отравились угарным газом
Пострадавших отправили в больницу
На место происшествия выехала бригада «скорой помощи».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
В Кировском районе Перми днем в воскресенье, 5 апреля, произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что два человека отравились угарным газом из-за того, что в дымоходе не было тяги.
На место происшествия выехала бригада «скорой помощи». Пострадавших мужчину и женщину осмотрели и отправили в больницу им. Тверье. У обоих было удовлетворительное состояние.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках выявили первый случай заражения коронавирусом. На данный момент уточняется, с кем общалась женщина
ИСТОЧНИК KP.RU