2020-04-06T12:11:25+03:00
Происшествия

25-летнюю пермячку осудят за смертельное ДТП

Также в аварии пострадали еще 3 человека
Лилия Абибулаева
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Василий Вахрин
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В Перми перед судом престанет 25-летняя местная жительница. Девушку обвиняют в совершении ДТВ, в результате которого пострадали три человека и один погиб.

Сотрудники полиции установили, что в октябре 2019 года 25-летняя пермячка в состоянии алкогольного опьянения ночью за рулем автомобиля «Форд Фокус» превысила скорость и выехала на неукрепленную обочину. Машина улетела в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали четыре человека. 31-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, несовершеннолетнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Еще у двоих пассажиров диагностирован легкий и средней тяжести вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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