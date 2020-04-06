За выходные на «горячую линию» пермской администрации поступило 200 звонков от жителей
Пермяков интересовала выдача спецразрешений, выплаты безработным и другое
Звонки принимаются круглосуточноФото: архив "КП"
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В Перми за прошедшие выходные 200 пермяков обратились на «горячую линию». Жители города обращались с вопросами, которые касались выдачи разрешений на проезд до места работы, социальной помощи, выплаты безработным. По всем вопросам специалисты ведомства провели консультации с гражданами.
Обратиться на «горячую линию» теперь можно до 22:00. Ее работу продлили. «Горячая линия» по телефону: 217-33-17 работает круглосуточно. Также можно оставить заявление или вопрос через интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU