За выходные на «горячую линию» пермской администрации поступило 200 звонков от жителей

6 Апр 2020 2020-04-06T11:27:32+03:00

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В Перми за прошедшие выходные 200 пермяков обратились на «горячую линию». Жители города обращались с вопросами, которые касались выдачи разрешений на проезд до места работы, социальной помощи, выплаты безработным. По всем вопросам специалисты ведомства провели консультации с гражданами.

Обратиться на «горячую линию» теперь можно до 22:00. Ее работу продлили. «Горячая линия» по телефону: 217-33-17 работает круглосуточно. Также можно оставить заявление или вопрос через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU