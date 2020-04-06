В Пермском крае за нарушения режима самоизоляции закрыли 25 объектов

6 Апр 2020 2020-04-06T10:57:32+03:00

В отношении нарушителей режима самоизоляции были составлены административные протоколы, их деятельность приостановлена. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Жителям рекомендовано выходить из дома только в случае острой необходимости. Управление Роспотренадзора по Пермскому краю в ходе последних проверок выявило 25 организаций, которые продолжали работать, несмотря на запрет.

В отношении нарушителей режима самоизоляции были составлены административные протоколы, их деятельность приостановлена.

Так, судебные приставы опечатали двери 4 салонов красоты в Перми и Чайковском, 8 точек общепита в Березниках, Кунгуре, Кудымкаре, Чусовом, Пермском районе и краевом центре. Также был закрыт ряд магазинов, реализующих одежду, цветы, детские игрушки, стройматериалы, товары для рыболовов и охотников.

ИСТОЧНИК KP.RU