В Пермском крае за нарушения режима самоизоляции закрыли 25 объектов
В Пермском крае продолжает действовать режим строгой самоизоляции. Жителям рекомендовано выходить из дома только в случае острой необходимости. Управление Роспотренадзора по Пермскому краю в ходе последних проверок выявило 25 организаций, которые продолжали работать, несмотря на запрет.
В отношении нарушителей режима самоизоляции были составлены административные протоколы, их деятельность приостановлена.
Так, судебные приставы опечатали двери 4 салонов красоты в Перми и Чайковском, 8 точек общепита в Березниках, Кунгуре, Кудымкаре, Чусовом, Пермском районе и краевом центре. Также был закрыт ряд магазинов, реализующих одежду, цветы, детские игрушки, стройматериалы, товары для рыболовов и охотников.
ИСТОЧНИК KP.RU