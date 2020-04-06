Самоизоляция из-за коронавируса: Пермь занимает 6 место по индексу самоизоляции среди регионов
Лидируют Воронеж и Санкт-Петербург
Долгое время Пермь была в лидерахФото: архив "КП"
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Вся Россия находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Долгое время Пермь лидировала по индексу самоизоляции среди регионов. Однако, по данным на понедельник, 6 апреля, первое место занимает Воронеж с индексом 4,6. За ним сдут сразу несколько городов с отметкой 4,5 – Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
Таким образом, по последним данным, Пермь занимает лишь 6 место после столицы.
Напомним, ранее мы писали о том, что у 14 жителей Прикамья предварительно подтвержден коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU