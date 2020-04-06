У 14 жителей Прикамья предварительно подтвержден коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T09:54:17+03:00

Сейчас в Прикамье 21 случай заражения коронавирусом Фото: архив "КП"

Они госпитализированы и изолированы

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Заместитель Министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин отметил, что в Пермь поступили новые тест. Благодаря новой системе тестирований симптомы заболевания уже выявлены у 14 жителей края. Первый тест показал положительный результат на коронавирус, сейчас в ведомстве ждут ответа на второй тест.

- Все 14 человек изолированы. Определен список лиц, с которыми они контактировали. Они находятся на самоизоляции под присмотром врачей, - отметил Евгений Камкин.

На данный момент в Перми и в Пермском крае 21 подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU