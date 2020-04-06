2020-04-06T09:31:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Прикамья готовятся к большему выявлению заболевших коронавирусом

В Пермский край поступило 2800 новых тестов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Пермский край поступит еще 10 тысяч тестовВ Пермский край поступит еще 10 тысяч тестовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- Коронавирусная инфекция не обладает выраженными клиническими признаками, - отметил Евгений Сармаметов, руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД. - Даже опытный врач-инфекционист не сможет поставить диагноз без лабораторных исследований. Поэтому на данном этапе особая роль отводиться наращиванию объемов охвата тестирования на коронавирусную инфекцию населения Пермского края.

В пермские лаборатории поступило 2800 новых тестов для диагностики коронавируса. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тест-систем. Эти тесты позволяют быстрее и точнее проводить анализ на коронавирус.

В первую очередь протестируют людей, контактировавшими с заболевшими, вернувшихся из-за границы, пожилых людей с признаками ОРВИ, а также медиков, работающих с больными коронавирусом.

Сейчас в Пермском крае проведено 8377 исследования. Был выявлен 21 случай заболевания, два человека умерло, три – выздоровело. В больницах находятся 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVD-19 от федеральных лабораторий).

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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