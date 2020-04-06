Режим самоизоляции в Перми: специалисты МФЦ приедут к пермякам на дом

6 Апр 2020 2020-04-06T09:57:36+03:00

Специалисты центров «Мои Документы» будут выезжать к пермякам для выдачи готовых документов Фото: Василий Вахрин

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В Перми с закрытием многофункциональных центров из-за карантина многие столкнулись с проблемой – как забрать готовые документы.

В связи с этим глава региона Дмитрий Махонин дал поручение частично возобновить работу МФЦ.

С 7 апреля специалисты центров «Мои Документы» будут выезжать к пермякам для выдачи готовых документов по ранее принятым заявлениям.

- С завтрашнего дня в МФЦ будет организовано выездное обслуживание граждан, чтобы доставить готовые документы на дом, - сообщает краевая администрация.

- Получить документы смогут пермяки, которые обращались в отделения МФЦ до объявления режима самоизоляции, но не успели прийти за результатом. В первую очередь, речь идет о выдаче жизненно важных документов. Например, по сделкам с недвижимостью», - пояснили в пресс-службе ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

В остальных случаях пермяков просят повременить с обращением в многофункциональные центры и дождаться полной отмены режима самоизоляции. Принимать заявки на выездное обслуживание в call-центре МФЦ начнут уже с сегодняшнего дня. Специалисты будут информировать заявителей о готовности документов.

Предварительная запись на приём в отделения «Мои Документы» осуществляться не будет. Все отделения МФЦ Пермского края остаются закрытыми для посетителей до особого распоряжения главы региона.

В МФЦ напоминают, что многие виды госуслуг пермяки могут получить в электронном виде, не выходя из дома с помощью Единого портала государственных услуг, электронных сервисов Росреестра и личного кабинета налогоплательщика. Записаться на выездное обслуживание МФЦ для получения документов можно по телефону: 8-800-550-05-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU