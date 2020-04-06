В Перми на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 4695 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T08:52:41+03:00

У всех взяты анализы на коронавирус. Фото: Василий Вахрин

Всего в больницах находятся 46 человек

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В Пермском крае введен режим полной самоизоляции из угрозы распространения коронавируса. На данный момент в Прикамье 21 подтвержденный случай коронавируса. Из них – 16 проходят лечение, 3 человек выздоровели, 2 летальных исхода.

На самоизоляции на данный момент находятся 4695 человек, в связи с контактами с зараженными, а также те, кто вернулся их зарубежных поездок, но не имеет симптомов заболевания.

В больницах под присмотром врачей находятся 46 человек. 16 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий.

У всех взяты анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU