Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»

6 Апр 2020 2020-04-06T08:45:15+03:00

Слушайте сказки вместе с детьми по будням в 8.50 утра [аудио]

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Каждый день в 8:50 утра для маленьких слушателей «КП-Пермь» тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев читает сказки. Сегодня Сергей рассказал сказку о том, как важно преодолевать свой страх, делать шаг вперед и не бояться действовать – сказка про малютку-автобус.

Сказка о том, как важно преодолевать свой страх. Сказка про Малютку-автобус" 00:00 00:00

При подборе сказок учитываются особенности утренней аудитории – это короткие поучительные истории, интересные как детям, так и взрослым.

Продолжение «сказочного сериала» слушайте во вторник, 7 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) в 8 часов 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU