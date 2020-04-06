2020-04-06T08:45:15+03:00
Общество

Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»

Слушайте сказки вместе с детьми по будням в 8.50 утра [аудио]
Лилия Абибулаева
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Продолжение «сказочного сериала» слушайте во вторник, 7 апреляПродолжение «сказочного сериала» слушайте во вторник, 7 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый день в 8:50 утра для маленьких слушателей «КП-Пермь» тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев читает сказки. Сегодня Сергей рассказал сказку о том, как важно преодолевать свой страх, делать шаг вперед и не бояться действовать – сказка про малютку-автобус.

Сказка о том, как важно преодолевать свой страх. Сказка про Малютку-автобус"

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При подборе сказок учитываются особенности утренней аудитории – это короткие поучительные истории, интересные как детям, так и взрослым.

Продолжение «сказочного сериала» слушайте во вторник, 7 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) в 8 часов 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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