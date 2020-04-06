Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»
Каждый день в 8:50 утра для маленьких слушателей «КП-Пермь» тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев читает сказки. Сегодня Сергей рассказал сказку о том, как важно преодолевать свой страх, делать шаг вперед и не бояться действовать – сказка про малютку-автобус.
Сказка о том, как важно преодолевать свой страх. Сказка про Малютку-автобус"
При подборе сказок учитываются особенности утренней аудитории – это короткие поучительные истории, интересные как детям, так и взрослым.
Продолжение «сказочного сериала» слушайте во вторник, 7 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) в 8 часов 50 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU