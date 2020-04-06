2020-04-06T07:39:51+03:00
Происшествия

Пермяк упал с пятого этажа и выжил

Мужчину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Пермяк получил серьезные травмыПермяк получил серьезные травмыФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми вечером 4 апреля произошел несчастный случай. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с пятого этажа дома в Дзержинском районе Перми упал 39-летний мужчина.

Пермяк получил серьезные травмы. На место выехала бригада «скорой помощи», мужчину осмотрели и отправили в городскую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина. Пострадавшую отправили в больницу. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что пермячка выпала с третьего этажа дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми продолжается ремонт Комсомольского проспекта
В Перми два человека отравились угарным газом
Крупная пермская сеть соцмедиа-сообществ поддержит малый бизнес в период эпидемии коронавируса
25-летнюю пермячку осудят за смертельное ДТП
В Березниках выявили первый случай заражения коронавирусом
За выходные на «горячую линию» пермской администрации поступило 200 звонков от жителей
Группа компаний ПЗСП вернулась к работе на объектах
В Пермском крае за нарушения режима самоизоляции закрыли 25 объектов
Самоизоляция из-за коронавируса: Пермь занимает 6 место по индексу самоизоляции среди регионов
Режим самоизоляции в Перми: специалисты МФЦ приедут к пермякам на дом
У 14 жителей Прикамья предварительно подтвержден коронавирус
Власти Прикамья готовятся к большему выявлению заболевших коронавирусом
Пермский край участвует во Всероссийском проекте «Памяти героев»
В Перми на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 4695 человек
Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»
Пермяк упал с пятого этажа и выжил