Пермяк упал с пятого этажа и выжил

6 Апр 2020 2020-04-06T07:39:51+03:00

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В Перми вечером 4 апреля произошел несчастный случай. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с пятого этажа дома в Дзержинском районе Перми упал 39-летний мужчина.

Пермяк получил серьезные травмы. На место выехала бригада «скорой помощи», мужчину осмотрели и отправили в городскую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина. Пострадавшую отправили в больницу. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что пермячка выпала с третьего этажа дома

ИСТОЧНИК KP.RU