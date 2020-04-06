Глава региона поручил усилить контроль за утилизацией медицинских отходов в больницах, где лежат пациенты с коронавирусом
Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за утилизацией медицинских отходов в больницах, где лежат пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. Утилизацией займется краевое предприятие «Теплоэнерго».
Для утилизации отходов подготовили шесть экипажей специализированной техники с изотермическим кузовом.
- Автомобили оснащены системой спутниковой навигации и оборудованы системами обеззараживания воздуха. Отходы собирают в сменные контейнеры, которые проходят обработку и дезинфекцию. Собранные отходы сжигают в специальных установках – инсинераторах, - сообщается в Правительстве Прикамья.
ИСТОЧНИК KP.RU