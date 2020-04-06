2020-04-06T06:51:47+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упала 27-летняя девушка

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Девушку отвезли городскую больницу им. Гринберга.Девушку отвезли городскую больницу им. Гринберга.Фото: Василий Вахрин
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В субботу, 4 апреля, в Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с высоты второго этажа упала молодая женщина.

27-летняя пермячка выпала из окна второго этажа, но осталась жива. Девушке вызвали сотрудников «Скорой помощи». Медики осмотрели девушку и с травмами отправили ее в больницу. Девушку отвезли городскую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина. Пострадавшую отправили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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