В Перми с высоты упала 27-летняя девушка
Пострадавшую отправили в больницу
Девушку отвезли городскую больницу им. Гринберга.Фото: Василий Вахрин
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В субботу, 4 апреля, в Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с высоты второго этажа упала молодая женщина.
27-летняя пермячка выпала из окна второго этажа, но осталась жива. Девушке вызвали сотрудников «Скорой помощи». Медики осмотрели девушку и с травмами отправили ее в больницу. Девушку отвезли городскую больницу им. Гринберга.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина. Пострадавшую отправили в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU