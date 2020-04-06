В Перми дезинфицируют входы в 120 аптек и 28 банков

6 Апр 2020 2020-04-06T06:45:08+03:00

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В период самоизоляции Дмитрий Самойлов поручил подрядчикам обратить внимание на мытье и дезинфекцию улиц. В связи с отсутствием людей на улицах уборку можно проводить более эффективней.

Так, 5 апреля в Мотовилихинском районе подрядчик дезинфицировал входы в банки и аптеки. Запланировано обработать 120 аптек и 28 банков. Также обрабатывают банкоматы, торговые центры и другие социальные объекты.

Уже выполнены работы по дезинфекции 6 объектов: аптек, банкоматов по бульвару Гагарина. В планах подрядчика – провести работы на улице Уральской.

Параллельно идет традиционная весенняя уборка города после зимы

ИСТОЧНИК KP.RU