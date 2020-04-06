Пермяков оштрафовали на 20 тысяч за нарушение режима самоизоляции
Нарушение было совершено в Индустриальном районе Перми
Суд назначил правонарушителям наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
Со 2 апреля в Перми действует режим самоизоляции. Гражданам рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости. Трое жителей Индустриального района нарушили правила, прописанные в Указе врио губернатора Прикамья и вышли на улицу без особой необходимости.
Суд назначил правонарушителям наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что двух жителей Краснокамска оштрафовали за нарушение самоизоляции. По городу они передвигались на личном автомобиле
ИСТОЧНИК KP.RU