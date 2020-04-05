2020-04-05T14:55:51+03:00
Общество

В Прикамье 75 компаний продолжали работать в период самоизоляции

Роспотребнадзор оштрафовал 16 жителей за нарушение режима
Лилия Абибулаева
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Также были выявлены нарушители среди физических лиц.Также были выявлены нарушители среди физических лиц.Фото: Андрей МАТЛИН
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Управление Роспотребнадзора совместно с полицией продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так, за девять дней было проверено 8229 объектов.

Специалисты Роспотребнадзора составили 75 протоколов об административном правонарушении в отношении компаний, которые продолжали работать в период самоизоляции. Деятельность организаций приостановлена.

Также были выявлены нарушители среди физических лиц. В отношении 16 жителей Прикамья были составлены протоколы об административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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