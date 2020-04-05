Двух жителей Краснокамска оштрафовали за нарушение самоизоляции
По городу они передвигались на личном автомобиле
Обоим нарушителям назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае за нарушение самоизоляции оштрафовали двух жителей Краснокамска.
Напомним, с 2 апреля в Прикамье введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дом без особой необходимости.
В пресс-службе Краснокамского городского суда сообщили, что молодые люди передвигались на личном автомобиле, не имея разрешения для передвижения по городу.
В отношении обоих молодых людей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Обоим нарушителям назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU