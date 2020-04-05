2020-04-05T14:05:44+03:00
Общество

Двух жителей Краснокамска оштрафовали за нарушение самоизоляции

По городу они передвигались на личном автомобиле
Лилия Абибулаева
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Обоим нарушителям назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.Обоим нарушителям назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае за нарушение самоизоляции оштрафовали двух жителей Краснокамска.

Напомним, с 2 апреля в Прикамье введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дом без особой необходимости.

В пресс-службе Краснокамского городского суда сообщили, что молодые люди передвигались на личном автомобиле, не имея разрешения для передвижения по городу.

В отношении обоих молодых людей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Обоим нарушителям назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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