2020-04-05T09:07:42+03:00
Общество

В Перми увеличилось количество человек на домашнем карантине

В субботу, 4 апреля, было на 1000 меньше
Лилия Абибулаева
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На 5 апреля зафиксировано 2 летальных исхода.На 5 апреля зафиксировано 2 летальных исхода.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае официально подтверждено 21 случаев заражения коронавирусом. Первый заболевший, напомним, был зарегистрирован в регионе 13 марта. Ровно за три недели эта цифра увеличилась с одного до 21 человека. Увы, двое из этого списка, скончались.

Это 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, и 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова. Пермяк заразился коронавирусом после поездки в Испанию, а Анастасия Петрова после контактов с вернувшимися из-за границы людьми.

В пермском минздраве сообщили о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 33 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 4184 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавируса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.

На 5 апреля зафиксировано 2 летальных исхода. 3 человека поправились. На 10:00 5 апреля новых случаев не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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