2020-04-05T08:42:53+03:00
Общество

В Перми появится «Скорая помощь врачам»

Новый сервис поможет решить медперсоналу бытовые вопросы
Лилия Абибулаева
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На данный момент для детей медработников уже готово 8 детских садов Фото: Правительство ПрикамьяНа данный момент для детей медработников уже готово 8 детских садов Фото: Правительство Прикамья
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На заседании Оперштаба рассмотрели вопрос об улучшении условий работы медработников.

- Нужно сделать так, чтобы врачи могли работать, не думая о своих бытовых трудностях. Нужно, чтобы дети ходили в садик, чтобы они не оставались без присмотра. Также вопрос касается престарелых родителей, бабушек и дедушек. То есть по ним должна быть отдельно выстроена работа социальных служб и волонтеров, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. Так, началась разработка сервиса «Программа скорой помощи врачам» на сайте «Управляем вместе». Раздел будет запущен уже в начале следующей недели.

На данный момент для детей медработников уже готово 8 детских садов, которые могут принять ребят в группы постоянного пребывания.

Для того, чтобы оставить заявку на получение места моно по телефону управления дошкольного образования департамента образования администрации Перми Ольге Ершовой: +7 902-475-80-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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