2020-04-05T07:55:40+03:00
Происшествия

«Машина перевернулась». Из-за пьяного лихача пострадала 27-летняя пермячка

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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27-летняя девушка получила различные травмы Фото: ГУ МВД по Пермскому краю27-летняя девушка получила различные травмы Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Авария произошла около 2:50 на улице Старцева. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в результате аварии пострадала девушка.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ наехал на бордюр, не справился с управлением и перевернулся, а после машину занесло на газон. В результате аварии пострадал 31-летний водитель. Мужчина получил травму головы, ему назначили амбулаторное лечение. После проверки оказалось, что мужчина был пьян. В его крови нашли 0,886 мг/л алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.

Его пассажирка пострадала сильнее. 27-летняя девушка получила различные травмы. Ее отправили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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