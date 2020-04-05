Житель Прикамья решил самоизолироваться в палатке на пляже в Крыму, но его прогнали полицейские

5 Апр 2020 2020-04-05T07:16:14+03:00

Платка, в которой жил пермяк. Фото: УТ МВД России по ЮФО

Изменить размер текста: A A

Самоизоляцию с видом на Черное море решил устроить себе житель Пермского края. В середине марта мужчина приехал в Севастополь, купил там палатку и отправился в путешествие.

Он успел побывать в Краснодарском крае, а потом вернулся в Крым на такси с прицепом, чтобы перевозить палатку. Когда объявили режим самоизоляции, мужчина пришел на пляж, установил палатку и стал ждать конца ограничительных мер. Однако дождался 42- летний житель Прикамья сотрудником местной полиции.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. Сейчас путешественник должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU