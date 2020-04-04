В Перми пенсионерам могут разрешить уехать на дачи
4 апреля в Перми на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждались в том числе и вопросы начала дачного сезона в условиях полной самоизоляции.
Глава региона Дмитрий Махонин дал два важных поручения: в связи с предстоящим дачным сезоном администрации губернатора совместно с профильными ведомствами поручено проработать вопрос организации продаж саженцев и обеспечения возможности выезда дачников - прежде всего пенсионеров - на дачные и огородные участки.
А краевому Минпромторгу поручено составить список работодателей, которые отправили своих сотрудников в самоизоляцию без сохранения зарплаты. В дальнейшем с ними будет произведено разбирательство с привлечением представителей инспекции по труду и правоохранительных органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU