2020-04-04T15:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Перми пенсионерам могут разрешить уехать на дачи

И даже помогут с покупкой саженцев
Алена ОВЧИННИКОВА
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В первую очередь выехать на дачу разрешат пермским пенсионерам.В первую очередь выехать на дачу разрешат пермским пенсионерам.
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4 апреля в Перми на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждались в том числе и вопросы начала дачного сезона в условиях полной самоизоляции.

Глава региона Дмитрий Махонин дал два важных поручения: в связи с предстоящим дачным сезоном администрации губернатора совместно с профильными ведомствами поручено проработать вопрос организации продаж саженцев и обеспечения возможности выезда дачников - прежде всего пенсионеров - на дачные и огородные участки.

А краевому Минпромторгу поручено составить список работодателей, которые отправили своих сотрудников в самоизоляцию без сохранения зарплаты. В дальнейшем с ними будет произведено разбирательство с привлечением представителей инспекции по труду и правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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