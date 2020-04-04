В Перми пенсионерам могут разрешить уехать на дачи

4 Апр 2020 2020-04-04T15:07:36+03:00

В первую очередь выехать на дачу разрешат пермским пенсионерам.

И даже помогут с покупкой саженцев

Изменить размер текста: A A

4 апреля в Перми на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждались в том числе и вопросы начала дачного сезона в условиях полной самоизоляции.

Глава региона Дмитрий Махонин дал два важных поручения: в связи с предстоящим дачным сезоном администрации губернатора совместно с профильными ведомствами поручено проработать вопрос организации продаж саженцев и обеспечения возможности выезда дачников - прежде всего пенсионеров - на дачные и огородные участки.

А краевому Минпромторгу поручено составить список работодателей, которые отправили своих сотрудников в самоизоляцию без сохранения зарплаты. В дальнейшем с ними будет произведено разбирательство с привлечением представителей инспекции по труду и правоохранительных органов.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года (Подробнее...)

«Зато будет, что рассказать детям». Пермяки из-за коронавируса поженились в защитных костюмах

Правда, гостям пришлось наблюдать за торжественной регистрацией с помощью интернета [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU