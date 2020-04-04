«Блата для випов не будет». Глава региона поручил создать в больницах равные условия для лечения больных Covid-19
4 апреля в Перми прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем выступил глава региона Дмитрий Махонин.
- Я считаю, что нельзя создавать особые условия в больницах для тех инфицированных коронавирусом, кто сам себя считает вип-персонами, - высказался он. -Перед болезнью все равны, и условия лечения также должны быть равными для всех, никакого блата и привилегированных палат ни для кого быть не должно.
Высказал свое мнение Дмитрий Махонин и по вопросу работы с пермяками, которые пытаются нарушить режим самоизоляции.
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- Призываю правоохранительные органы региона к «ювелирной работе с гражданами в части разъяснения ограничений передвижения людей, связанных с режимом полной самоизоляции. Мы должны предупреждать людей, разговаривать с ними, а не использовать с ходу силовые и административные методы, - отметил Дмитрий Махонин.
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