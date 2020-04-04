2020-04-04T10:51:33+03:00
Коронавирус Covid-19

25 пермских футболисток не могут вернуться домой из Турции

За границей у них проходили тренировочные сборы
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Это фото пермские футболистки опубликовали на своей странице ВКонтакте в середине марта. Сейчас пермячки не могут вернуться домой.Это фото пермские футболистки опубликовали на своей странице ВКонтакте в середине марта. Сейчас пермячки не могут вернуться домой.
Изменить размер текста:

25 пермских футболисток ФК «2005» остались в Турции и пока не могут вернуться домой из-за того, что Россия прекратила возвращать своих граждан на Родину из-за вспышки коронавируса.

В Турцию пермская футбольная команда вылетела еще в середине марта, там проходили тренировочные сборы.

- Краевые власти знают о проблеме, мы ежедневно с ними на связи, Федеральное министерство спорта тоже в курсе ситуации. Краевые власти готовы оказать футболисткам необходимую финансовую помощь, - сообщил источник, близкий к правительству региона изданию «Ъ-Прикамье».

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

Напомним, на 4 апреля в Пермском крае зарегистрирован 21 заболевший опасной инфекцией. 16 пациентов проходят лечение в больницах, 3 человека выздоровело, 2 летальных исхода. Еще 16 человек, находящихся в больницах с признаками ОРВИ и пневмонии, ждут подтверждения диагноза от федеральных лабораторий. А 3079 человек находятся на домашнем карантине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля

Увеличилось число тех, кто находится на домашней самоизоляции (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25 пермских футболисток не могут вернуться домой из Турции
«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля
«От тысячи до миллиона рублей». Пермякам напомнили о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн
«Вскрывали машины и похищали ценности». Полиция ищет пермяков, пострадавших от преступной группы
Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты
В Перми загорелся автомобиль «скорой помощи», в котором бригада ехала с вызова
6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно
«Мы против безнаказанных неплатежей». Энергетики обращаются к пермякам
Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу
«Облил бензином и гонялся со спичками». Житель Прикамья пытался заживо сжечь бросившую его супругу
В центре Перми из окна многоэтажки выпала женщина
В период режима самоизоляции в Перми продолжают усиленно мыть улицы
За сутки сотрудники пермской полиции выявили 53 нарушения режима самоизоляции
«Были внимательны и терпеливы». Вылечившаяся от коронавируса женщина поблагодарила пермских врачей
Пермские судебные приставы закрыли салон красоты, который продолжал работать в период самоизоляции
Сотрудники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае сохранят свои рабочие места
Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
В Пермском крае запойная мать морила голодом и истязала троих малолетних детей
В Перми спасатели освободили щенков, которые запутались в колючей проволоке
«Находится на ИВЛ». В Перми один из пациентов с подтвержденным диагнозом находится в тяжелом состоянии
В Пермском крае зафиксирован еще один случай коронавируса
В Перми все парковки до конца апреля будут бесплатными
Двух пермяков с подозрением на коронавирус отправят в больницу принудительно
Сотрудники пермской инфекционной больницы госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Прикамье тесты на коронавирус начали исследовать еще в двух лабораториях