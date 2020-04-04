25 пермских футболисток не могут вернуться домой из Турции
25 пермских футболисток ФК «2005» остались в Турции и пока не могут вернуться домой из-за того, что Россия прекратила возвращать своих граждан на Родину из-за вспышки коронавируса.
В Турцию пермская футбольная команда вылетела еще в середине марта, там проходили тренировочные сборы.
- Краевые власти знают о проблеме, мы ежедневно с ними на связи, Федеральное министерство спорта тоже в курсе ситуации. Краевые власти готовы оказать футболисткам необходимую финансовую помощь, - сообщил источник, близкий к правительству региона изданию «Ъ-Прикамье».
"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности
Напомним, на 4 апреля в Пермском крае зарегистрирован 21 заболевший опасной инфекцией. 16 пациентов проходят лечение в больницах, 3 человека выздоровело, 2 летальных исхода. Еще 16 человек, находящихся в больницах с признаками ОРВИ и пневмонии, ждут подтверждения диагноза от федеральных лабораторий. А 3079 человек находятся на домашнем карантине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля
Увеличилось число тех, кто находится на домашней самоизоляции (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU