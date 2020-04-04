«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T10:43:43+03:00

По 16 пациентам ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увеличилось число тех, кто находится на домашней самоизоляции

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опубликовала на своей странице в Instagram новую статистику по коронавирусу в регионе на утро 4 апреля.

- Всего в крае 21 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, - написала она. - Из них - 16 пациентов проходят лечение, 3 человека выздоровело, 2 летальных исхода.

3 апреля был выявлен один новый случай заражения. Обновленные данные по количеству заболевших федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса представит по регионам после 13.00 местного времени.

Сейчас в больницах Перми проходят лечение 32 человека (16 из них с коронавирусом, еще 16 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии). По последним 16 пациентам ожидается подтверждение на COVID-19 от федеральных лабораторий.

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3079 человек изолированы на дому. Эта цифра выросла со вчерашнего дня на 46 человек. Было 3033, стало 3079. Все они без симптомов заболеваний, но взяты медиками на контроль после возвращения из-за рубежа или после контактов с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU