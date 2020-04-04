2020-04-04T09:13:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«От тысячи до миллиона рублей». Пермякам напомнили о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции

Улицы города патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии
Алена ОВЧИННИКОВА
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По улицам Перми ходят патрули, которые проверяют целесообразность нахождения пермяков вне дома.По улицам Перми ходят патрули, которые проверяют целесообразность нахождения пермяков вне дома.Фото: Андрей МАТЛИН
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Пермякам напомнили о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции:

Гражданин, нарушивший санитарно-эпидемиологические требования властей о поведении, может быть оштрафован на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Если его действия повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то штраф составит уже от 15 до 50 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей.

Для ИП и юридических лиц в данном случае размер ответственности составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Чем ответственнее сейчас пермяки подойдут к самоизоляции, тем быстрее улучшится эпидемиологическая обстановка в регионе, тем быстрее будут сняты ограничения.

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Покидать дом можно лишь в некоторых случаях: для получения экстренной медпомощи, для обязательных поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора, для ухода за больными, маломобильными и пожилыми людьми.

При этом обязательно нужно носить защитную маску.

Если вы продолжаете ездить на работу - вам необходимо получить специальное разрешение у своего работодателя и иметь его при себе во время поездок из дома на работу.

- На улицах Перми и во всех районах края организовано патрулирование сотрудниками полиции и Росгвардии, - сообщили в краевом министрерстве территориальной безопасности. - Вас могут остановить для выяснения причин нахождения вне дома.

Всегда носите с собой документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие необходимость вашего нахождения вне дома - так вы сэкономите свое время и избежите ненужных разбирательств.

А вслучае злостного и умышленного нарушения правил поведения при самоизоляции, повлекшего за собой тяжкие последствия (массовое заражение, гибель людей), предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

На период действия режима самоизоляции власти региона предусмотрели специальные меры социальной поддержки нуждающихся: доставка лекарств, еды. Круглосуточно работает горячая линия по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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