2020-04-04T08:41:24+03:00
Общество

Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн

В Центральном выставочном зале сняли серию короткометражных экскурсий
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пройтись по выставке можно абсолютно бесплатно.Пройтись по выставке можно абсолютно бесплатно.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Накануне эпидемии коронавируса в Пермь прибыли сокровища гробницы Тутанхамона. И посмотреть пермяки их просто не успели. Но сейчас появилась возможность пройтись по залам Центрального выставочного зала в режиме онлайн.

Сотрудники сняли серию короткометражных экскурсий по выставке. И теперь зрители могут узнать о колеснице Тутанхамона, портрете Нефертити и других экспонатах, не выходя из дома.

- Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а их точно сделанные копии можно увидеть в Перми, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.

Ведет онлайн экскурсии Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

Посмотреть видео можно в социальных сетях Instagram и ВКонтакте Центрального выставочного зала.

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Выставка откроется в Центральном выставочном зале (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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