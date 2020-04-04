Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн
Накануне эпидемии коронавируса в Пермь прибыли сокровища гробницы Тутанхамона. И посмотреть пермяки их просто не успели. Но сейчас появилась возможность пройтись по залам Центрального выставочного зала в режиме онлайн.
Сотрудники сняли серию короткометражных экскурсий по выставке. И теперь зрители могут узнать о колеснице Тутанхамона, портрете Нефертити и других экспонатах, не выходя из дома.
- Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а их точно сделанные копии можно увидеть в Перми, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.
Ведет онлайн экскурсии Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.
Посмотреть видео можно в социальных сетях Instagram и ВКонтакте Центрального выставочного зала.
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Выставка откроется в Центральном выставочном зале (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU