Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн

4 Апр 2020 2020-04-04T08:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне эпидемии коронавируса в Пермь прибыли сокровища гробницы Тутанхамона. И посмотреть пермяки их просто не успели. Но сейчас появилась возможность пройтись по залам Центрального выставочного зала в режиме онлайн.

Сотрудники сняли серию короткометражных экскурсий по выставке. И теперь зрители могут узнать о колеснице Тутанхамона, портрете Нефертити и других экспонатах, не выходя из дома.

- Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а их точно сделанные копии можно увидеть в Перми, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.

Ведет онлайн экскурсии Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета.

Посмотреть видео можно в социальных сетях Instagram и ВКонтакте Центрального выставочного зала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Погребальная маска и золотой саркофаг». В Перми покажут сокровища Тутанхамона

Выставка откроется в Центральном выставочном зале (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU