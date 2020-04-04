2020-04-04T08:22:28+03:00
Происшествия

«Вскрывали машины и похищали ценности». Полиция ищет пермяков, пострадавших от преступной группы

Кто таким же образом лишился своих ценностей, просят позвонить правоохранителям
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
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В Перми ищут людей, пострадавших от рук преступной группы, состоящей из трех уроженцев Грузии. Несколько недель назад злоумышленники вскрыли припаркованный автомобиль, стоявший возле торгового центра на улице Мира.

С собой у задержанных было специальное устройство для того, чтобы вскрывать машины. Из салона они похитили кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Владелец иномарки, вернувшийся с покупками из магазина, был приятно удивлен оперативной реакции полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье «Кража». Полицейские предполагают, что эта группа причастна к совершению аналогичных преступлений на территории краевой столицы. Всех, кто владеет какой-либо информацией о задержанных просят позвонить по телефонам: 246-84-08, 246-87-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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